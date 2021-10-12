林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處自2019年起，每年12月在阿里山森林遊樂區推出賞楓主題列車，場場秒殺，如今疫情趨緩，林鐵及文資處規畫推出《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車，邀請攝影達人黃源明帶領遊客搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車，從鐵道、歷史、生態與藝術多元角度，綜覽全台唯一高山鐵道楓紅之美。

林鐵及文資處指出，《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車，規畫讓遊客搭乘蒸汽附掛檜木列車，行經有台灣最美紅葉鐵道之稱的祝山線，以阿里山賞楓季為主軸，結合林鐵限定百年蒸汽火車的高山鐵道體驗，是全台獨一的絕美紅色饗宴。

林鐵及文資處規畫推出《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車，邀請攝影達人黃源明帶領遊客搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車。（黃源明提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林鐵及文資處表示，為提升主題列車遊程舒適度與品質，每梯次僅開放60位VIP幸運兒搭乘，讓遊客享有自在的旅遊空間，並在黃源明領路下，深入感受阿里山鐵道文化魅力所在。

《SL-31蒸汽火車.楓華絕代》主題列車限定12月13、14、20、21、27、28日行駛，費用每人2900元，含林鐵車資、達人領路與導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品，每梯次限額60人，由於前幾年推出深受民眾喜愛，往往一票難求，林鐵及文資處提醒民眾，主題列車行程一律採網路預約，且11月29日上午10點正式開放訂票，相關遊程細節及訂取票規則詳見林鐵及文資處官網、FB粉絲團或洽(05)2779843＃362李小姐。