高鐵延伸宜蘭由北到南有四城站、宜蘭站（宜蘭火車站）、縣政中心站、羅東站等4站點，因交通部屬意位置偏北的四城，引起地方反彈，原本屬意宜蘭站的宜蘭市長江聰淵，今天（12日）與黨團取得共識後，首度對外拋出宜蘭站以南的「宜蘭新站」，盼高鐵站址能盡速確定，嘉惠宜蘭鄉親。

宜蘭市長江聰淵原本屬意宜蘭站，他解釋說，會建議設在宜蘭站，是源自交通部5月份的規畫報告，但9月25日看到交通部的簡報時，站體居然高達32公尺，最擔心的是交通部評估會影響鐵路高架達40個月以上，「我們沒辦法背負這個罪名。」

江聰淵指出，宜蘭鄉親期待鐵路高架，比期待高鐵更久，而「宜蘭新站」位置在陽明交通大學附設醫院以南、鐵路以東的位置，在交通部規畫的宜蘭站、縣政中心站之間，有距離宜蘭市近，沒有離開宜蘭生活圈等優點。

他強調，從宜蘭站變成宜蘭新站，並沒有選舉上的考量，如果選擇縣政中心站「我們也不排斥」；鐵路高架的起點是四城站，除了四城站不會影響鐵路高架的期程外，宜蘭新站、縣政中心站都會影響，希望能用工程技術來克服，減少影響鐵路高架的時程。