天道盟同心會金山分會會長郭簡村「村哥」，覬覦核一、核二廠的救災、維修工程有龐大利益，與張煌懋的營造公司等多間廠商圍標核電廠工程採購標案，自2014年起不法獲利近2億元，若有其他公司想要分一杯羹就挑斷腳筋。另外，台電公司廠房佈置組主管賈儒龍，長期向廠商索賄，不法所得77萬餘元，士林地檢署依違反貪汙治罪條例、政府採購法以及殺人未遂等罪起訴郭等11人。

起訴指出，郭簡村、張煌懋等4人「圍標集團」核心成員，以富國營造等3間公司進行圍標，違反政府採購法，張又涉犯行賄罪，台電核能發電處主管賈儒龍犯貪汙罪，郭簡村教唆小弟6人持西瓜刀砍傷許男，涉犯殺人未遂罪，檢察官分別對賈等人具體求刑10年、郭求處8年，張求處5年以上徒刑。

檢方調查，郭簡村、張煌懋字自2016年起，鎖定核一、核二廠，有防災、救災工程，以及例行性的維修，找來5家廠商輪流得標，郭簡村藉著幫派勢力威迫想要介入標案的廠商，若答應「陪標」，允諾提供「搓圓仔費」，情節宛如電影《黑金》，還派人在核電廠門口監看，若非「自己人」入場，就會以暴力手段阻止。

檢方查出郭自2016年起介入邊坡救災工程等16項工程，期間許男不聽話，私下找來其他公司參與投標，害「村哥」多付50萬搓圓仔費，村哥心懷不滿，教唆小弟持西瓜刀挑斷許的腳筋。

檢廉再查出，台電公司總部核能技術處主管賈儒龍，經辦核一廠修繕、補強等小額工程，以及放射性廢棄物貯存設備、土石流調查評估等工程，不滿意廠商報價過低，退回估價單，要求提高價金，從中套取差價收受賄絡，自2011年起，分別受賄2萬3000元、4萬，2019年則收受46萬餘元，隔年再收25萬元，共計77萬餘元。

士林地檢署表示，偵辦後發現郭等11人的圍標、貪汙集團，藉由核電廠的採購賺取不法利益，影響公共安全，且核電廠除役之後續工程，已在今年4月20日透過政風聯繫中心與台電進行意見交流，加強雙方聯繫管道，期盼能提升採購效率，杜絕違法行為，以維採購程序公平公正與民眾用電安全。