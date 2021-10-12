A股三大指數12日開低走低，隨後持續下挫走弱。類股方面，醫美概念股一枝獨秀，其餘概念題材幾乎全線下跌；電力、儲能、鴻蒙概念股集體下挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱。

午後指數繼續下探，三大指數一度集體跌逾2％，臨近尾盤跌幅收窄。鋰電池、雲遊戲、半導體晶片等相關類股持續走低。總體而言，市場情緒低迷，個股呈現普跌態勢，兩市逾3600檔個股飄綠，成交連續兩日未破人民幣兆元。

截至收盤，滬指報3546.94點，跌1.25％，成交額為4620億元（上一交易日成交額為4687億元）；深成指報14135.38點，跌1.62％，成交額為5346億元（上一交易日成交額為5235億元）；創指報3138.26點，跌1.81％，成交額為1957億元（上一交易日成交額為1892億元）。

從盤面上看，醫美、醫藥商業、房地產服務相關類股漲幅居前，鴻蒙概念、抽水蓄能、燃氣等類股跌幅居前。