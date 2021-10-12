由京東和達達集團聯合打造的京東「小時購」業務12日正式發布。這是由京東即時零售業務面向消費者的統一品牌，對應「線上下單、門店發貨、小時級乃至分鐘級送達」的零售模式，成為京東在零售領域的重要布局，目標是滲透50％的京東用戶，並透過當地語系化的供應鏈模式為京東打造第二成長曲線。

據《每日新報》報導，「小時購」與京東過往零售業務比，最大特點是配送時效的升級。消費者在京東APP下單後，商品從用戶POI點周邊3至5公里的門店發貨，因為距離消費者足夠近，能夠實現1小時內配送到家。目前「小時購」業務已接入10萬家全品類實體零售門店，覆蓋超市生鮮、手機家電、醫藥健康、美妝護膚、家居服飾等品類。

而「小時購」由達達集團全面承接，9月的銷售額較1月增長150％。今年京東618大促期間，京東手機小時達服務累計成交額較上年同期成長約10倍，並透過深度連結線下實體零售業態，助力零售業數位化轉型升級。