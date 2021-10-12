台灣疫情趨穩，政府鬆綁餐廳管控措施，同時受惠中秋節慶效應加持，興櫃餐飲公司乾杯(1269)9月自結合併營收2.87億元、年增13.5％，累計1月至9月自結合併營收21.16億元，較去年同期19.84億元，年增6.68％，加上中國大陸展店效益顯現，帶動9月整體營收超越去年同期表現，刷新歷史同期次高紀錄。

進入第4季餐飲傳統旺季，雙十連假、百貨周年慶、聖誕等節慶加持，乾杯集團看好5倍券上路後，有望複製去年的報復性消費潮，加碼推出「振興贈千元」活動，凡持紙本振興券內用消費每滿2000元贈「乾杯千元現金抵用券」吸客。

乾杯第3季營收達7.22億元，較第2季成長23.43% 。乾杯表示，隨著疫情降至二級，8月餐飲全面開放內用、管制措施逐步解封，民眾到店用餐意願逐步提升、消費力道強勁，同時集團積極經營電商事業表現亮眼、海內外展店效應，多箭齊發為集團補強動能，整體營收已逐步回穩。

乾杯同時搶攻宅家烤肉商機，電商事業「乾杯超市」提供民眾線上購買烤肉食材及周邊器具，更推出多款和牛燒肉禮盒，不僅接到多家企業採購訂單，同時鋪進旗下30間實體店鋪開賣，虛實通路銷售並進，繳出全通路銷售突破千盒的佳績，推升集團9月業績成長。

展店方面，由於疫情趨緩，外食需求彈升，乾杯集團加速海內外展店計畫進行，中國大陸事業「老乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」兩間店鋪於9月開幕，成功為集團注入新血，帶動中國大陸9月營收相較於去年同期成長10％。

台灣事業預計11月於SOGO復興館再開出「老乾杯」以及「黑毛屋本家」兩間店鋪，第四季海內外將共開出8間分店，總店數上看55間，為集團添加柴火，創造成長新動能，在持續拓展事業版圖的同時，乾杯因應人力需求，現正積極招募新血，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，開出超過300名計時員工職缺。