GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至10／31展開「Newtro Vibe」萬聖節檔期，以新復古風潮為概念，加入萬聖節趣味元素，打造老少閒宜、懷舊又富含萬聖氛圍的美式經典新地標！華泰名品城表示，對比上一個中秋連假，國慶連假在疫情稍微趨緩，加上五倍券的加持下，單日業績成長近40％。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，在今年動盪環境下，團隊在各面向持續耕耘，期盼能在疫情趨緩後，提供顧客全方位的逛遊場域。上半年提出Newtro概念，設計跨時代的藝術裝置，將復古融合新潮，讓4-8年級生都能產生共鳴，享受截然不同的購物體驗。

下半年著重品牌優化，精品、運動休閒、餐飲品牌都有新氣象，包含SAINT LAURENT獨家outlet開幕、POLO RALPH LAUREN & adidas全新改裝迎賓；餐飲部份還有JK Studio、Siam Siam泰式料理進駐。

接下來跟進政府利多，搶攻五倍券大餅，針對會員推出振興五倍券加碼系列活動，相信能在第四季朝著業績目標邁進。

隨著政府振興五倍券上路，GLORIA OUTLETS華泰名品城 也祭出首波加碼活動，兌換條件超簡單！10／13～10／15會員持紙本券、數位券之數位標章結帳，單筆消費滿$5000，即可至三期客服中心兌換$500抵用券，限量1000份。