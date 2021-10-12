因應疫情影響下的「微型尾牙」趨勢，台北喜來登大飯店推出2桌即可開訂的「歲末恩饗春酒尾牙專案」，平日周間與周日每桌十位15800元起，企業即可獨享寬敞的宴飲空間，訂席達百桌以上則可享每桌14800元的超值優惠，專案皆加贈果汁暢飲與紅酒，並視預訂桌數回饋最高8000元的「餐飲福利金」，滿足大型企業或中小型公司需求。

年初受疫情衝擊，國內科技電子、金控醫藥等企業接連取消春酒尾牙活動，今疫情趨緩、禁令逐步鬆綁，宴會訂單有望回溫。鑒於疫情仍屬不穩，台北喜來登推出2桌即可輕鬆開訂的微型尾牙，讓企業主們有更多元化選擇犒賞員工，自11月15日起至2022年4月30日推出「歲末恩饗」春酒尾牙專案，中式桌席每桌十人，周一至周三與周日每桌15800元；周四至周六每桌18800元，提供主廚精選中式美饌、席間3小時果汁暢飲、精選紅酒每桌2瓶、免費提供投影設備、音響與麥克風等服務及當日免費停車。企業另可加購酒水優惠，每桌加800元享啤酒無限暢飲、每桌加1200元享紅酒無限暢飲等享受盡歡時刻。

台北喜來登春酒尾牙菜色主打擁有三十年豐富經驗的宴會廳主廚張志民親自規劃，包含鮑魚花膠燉八寶、蒜香粿條蒸龍蝦、松露干貝彩塘蔬、響油鮮露龍虎斑等十道式豐盛海陸桌席，企業主可依需求選擇可容納近千人的宴會廳、或是優雅新穎的小型多功能廳作為宴客空間，訂席依照桌數再加贈「餐飲福利金」作為企業抽獎活動贈禮，屹立多年的星級水準是許多企業主以及福委會信賴的首選。以上價格需另加一成服務費。