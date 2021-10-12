美國海洋調查船「瑪麗西爾斯」號（USNS Mary Sears，T-AGS-65）

中方軍事專家說，美國海軍1艘海象調查船從9月底起，就在南海廣大區域從事廣泛活動，目的在收集水下地理和水文數據，以支援美方在當地對中國的潛艦戰。

據中方官媒《環球時報》11日報導，美方海狼級核動力攻擊潛艦2日在南海下潛時撞及物體，引發一些軍事觀察家關注，也再度凸顯美國海軍有多了解相關海域的必要。

北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，探路者級（Pathfinder class）海洋調查船「瑪麗西爾斯號」（USNS Mary Sears，T-AGS-65）9月26日進入南海，展開廣泛調查測量。

而從10月1—4 日，它在海南島南方海域作業，接著10月5—9 日，它則靠近越南海岸線。到了10月10日，它已抵達南沙群島附近海域。

《南海戰略態勢感知計劃》指出，美國探路者級海洋調查船以往經常在南海作業，而它專門從事水下地形，氣象和水文的探測和測量。不過，這次它卻罕見地在短時間內進行了十分大範圍的作業。

USNS Victorious (T-AGOS-19) and USNS Mary Sears (T-AGS-65) have been operating near the Paracel Islands and Hainan Island recently.



Generally T-AGOS ships support antisubmarine warfare (ASW) operations while T-AGS ships mainly produce accurate charts for warfighters. pic.twitter.com/JB9Bg4gd9x — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 31 2021

一位要求匿名的北京軍事專家說，儘管它看似在從事科學調研，但由於它能會致水下地圖，以幫忙友軍潛艦導航，或是放置偵測裝置，以協助定位敵艦，因此實際任務是在支援潛艦和反潛艦戰。這位專家說，美國海軍希望隨時更新，以擁有正確的南海地圖，好讓潛艦能不靠主動聲納裝置，就能安全航行相關海域，讓自家潛艦更隱形，或是讓它們能找到埋伏的好位置。