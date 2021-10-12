「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組審查。（林良齊攝）

桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」專案小組初審會議 12日舉行，藻礁公投發起人潘忠政出席發言。（季志翔攝）

「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」今天闖關環評專案小組審查，針對經濟部所提的礁體只到水深18公尺的海域，藻礁公投領銜人潘忠政出席時表示，今天中油再度擠牙膏外推455公尺，只是為了迴避再做環評，政府寧可花費5800萬文宣、300多場說明會，為何不開聽證會，盼環評委員促成聽證會的舉行。

蠻野心足生態學會專職律師蔡雅瀅說，中油仍未說清楚目前到底要浚挖與否，不浚挖水深恐怕夠？一旦浚挖又違反政府承諾，此外，替代場址也可以建置FSRU（淨動式接收站），但FSRU是可以附掛儲槽，未如中油所提不能有儲槽，一接、二接擴大擬再增加9個儲槽、四接五接及六接更擬增加11座儲槽，而依能源規劃提及沒有缺電疑慮，加上大潭機組預計2024年全面上線，但三接外推2025年才會完工，看來是不會不影響大潭電廠。

潘忠政則指出，3年前的7月環評專案小組已要求退回主管機關，但政治黑手伸進環評中，明明就有替代方案不進行用、卻用顢頇的方式進行，政府寧可花費5800萬文宣、300多場說明會，就是不開聽證會，期待環評委員促成聽證會的舉行。