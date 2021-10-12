距離台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票日僅剩倒數11天，選在倒數第10天，陳柏惟團隊發起苦行活動。刪Q總部對此則反嗆，呼籲陳柏惟應回歸本質，用最後時間好好待在立法院、完成他對選民的許諾。

刪Q總部也抨擊，陳柏惟在2011年6月間到皇冠皇宮娛樂城打電玩被列為賭博罪證人、遭警方帶回偵訊，當時他筆錄證稱「當天玩賓果星球電子遊戲機台…已經輸了1000元」，但陳在今年10月7日此事被揭露後，竟對外說他是去打格鬥遊戲快打旋風，不僅顯示其誠信有問題，也可能觸犯偽證罪，將向地檢署具名告發。

台中市議員羅廷瑋、資深媒體人莊子富則抨擊，陳柏惟對賭博電玩的事件說法前後不清、支吾其詞，且他說自己經濟狀況不佳、卻還流連電子遊戲場？呼籲他出面說清楚、講明白。陳柏惟面臨罷免才開始說要苦行，希望他將這苦行當作贖罪、好好反省。

刪Q總部對此回應，陳柏惟應回歸他的本職，在最後這些時間好好待在立法院，把先前沒做完的事情完成、兌現他曾答應選民的承諾；刪Q總部從罷免第一階段提議到最後這個投票階段，走過的路、流過的汗絕對比陳柏惟多。