受隔夜美股下跌影響，以及對美國利率升高的擔憂引爆大型科技股的拋售賣壓，周二日股收黑，終止連漲三天的升勢。

周二收盤，日經225指數跌0.94%，為28,230.61點。東證一部指數跌0.7%，為1,982.68點。

SBI Securities投資研究部總經理Hideyuki Suzuki表示，華爾街收黑拖累日股走低，但我認為今天的下跌比較偏向是近來的漲多回吐。投資人將美國利率升高視為風險因素，當利率升高時，成長股會遭到拋售。這意味著日本科技股也將走跌。

重量級科技股拖累日經指數下跌，新創投資大戶軟銀集團收跌2.42%，機器人製造商發那科跌1.66%，醫療設備製造商Terumo跌1.39%。

最近上漲的經濟解封受惠股回落，零售類股和航空股分別收跌1.89%和2.06%。

首批發布財報的安川電機雖然在上周五上修獲利預測，但股價仍持續走跌，終場收跌4.34%。

日圓兌美元走軟帶來提振，汽車製造商上漲，豐田汽車漲0.78%，本田汽車漲0.2%。

在油價飆漲帶動下，石油勘探商Inpex上漲1.76%。

Eneos Holdings漲1.41%，該日本最大煉油商宣布以18億美元收購太陽能電廠Japan Renewable Energy，以擴大旗下的低碳事業。