苗栗縣政府舉辦客家嘉年華，由林思伶（左一）、江雯（左二）合作新製3首廣場舞曲，供參賽隊伍使用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌12日上午宣布啟動客家嘉年華活動。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦共同主持客家嘉年華啟動儀式。（謝明俊攝）

為讓民眾接觸客家、學習客語，推動客語生活化，苗栗縣政府今年再度舉辦「2021年客家藝文嘉年華」比賽，透過新出爐的3首「廣場舞」歌曲，讓大家在歡樂中學客語，從今天起開始報名，縣長徐耀昌邀請老老小小組隊參賽，用熱情活力及創意展現客家精神。

縣府文觀局長林彥甫表示，縣府為了這次客家藝文嘉年華，特別邀請林思伶、江雯等2人合力製作3首新詞曲，成為本次活動指定的廣場舞歌曲，包括了「貓裏喵」、「為你加油」及「恁久好無」，希望透過邊唱邊跳的廣場舞，讓客語文化向下扎根，讓大家不分年齡一起同樂。

縣長徐耀昌表示，縣府106至109年度推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，頻獲客委會肯定，蟬連3年優等佳績全國第1，已引起許多縣市眼紅，今年除了由他本人帶頭參加客語初級認證外，更規畫更多推客語活動，期望透過最受歡迎的「廣場舞」比賽，激發更多創意與活力，今年除學生組、社會組外，新增幼兒園組，讓大人細子以輕鬆自然的方式將客語融入日常生活，營造客語友善環境。

文觀局長林彥甫指出，今年客家藝文嘉年華活動，將在12月11、12日在縣府第1辦公大樓前廣場舉行，12月11日上午舉辦幼兒園組比賽，縣內各幼兒園學生皆可報名參加，以15隊為限。12月12日上午舉辦學生組比賽，縣內國小至大學在學學生皆可參賽，以10隊為限。下午將舉辦社會組比賽，縣內各級機關、立案社區、社團參賽，以20隊為限，總獎金高達40萬元，歡迎各界踴躍報名參賽。