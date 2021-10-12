駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引來批評，謝志偉今天又在臉書發文表示，中華民國國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血。外交部對此表示，青天白日滿地紅國旗是我國的國旗，也是台灣人民生命共同體的表徵；謝代表在其臉書轉發相關看法，屬於個人觀點抒發，不代表官方立場闡述。

外交部表示，已注意到駐德國代表謝志偉前往德國杜塞道夫（Düsseldorf）與台灣留學生慶祝國慶及中秋節活動的相關報導，也注意到謝代表在其個人臉書上傳與僑胞、留學生活動的合照及心情發文；外交部瞭解社群媒體對此的討論。

外交部指出，台灣與德國為理念相近的民主夥伴國家，同享言論自由與思想自由。青天白日滿地紅國旗是我國的國旗，正如蔡總統國慶演說中提及：「國旗不見了，我們一起生氣；台灣被打壓，我們一起憤怒」。這是台灣人民榮辱與共的情感，也是台灣人民生命共同體的表徵。

外交部強調，德國留學生所準備布條為相關團體的意見表達，未違反德國法律，外交部表示尊重。謝代表則是因爲參加活動與台灣留學生自然互動，並在其臉書轉發相關看法，屬於個人觀點抒發，不代表官方立場闡述，對此外界毋需擴大解讀。

外交部表示，德國是台灣合作密切的重要夥伴，雙邊青年學子透過留學、交換學生、校際交流及度假打工等，在自由民主環境中獨立思考、相互學習與互動交流。台灣與德國在各領域合作密切，如本年七月完成「台德航空服務協議」，搭建台德雙邊更便捷互動的橋樑。德國九月底已順利完成國會大選，未來外交部將持續拓展兩國的合作範疇，強化台德雙邊永續發展與互利互惠的夥伴關係。