莊姓婦人女兒生前最喜歡的黑色LV皮包。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市立南區殯儀館近日傳出一起亡者遺物失竊案！60多歲的莊姓婦人替愛女辦理喪事時，本想將女兒生前最心愛的黑色LV皮包火化，不料火化前竟發現皮包失竊。管轄的市警六分局獲知主動偵辦後，12日持搜索票將有重度身心障礙的嫌犯逮捕歸案，但包包已被對方丟棄，歷經多次搜索均未尋獲。警方提供失竊皮包的相片、特徵，籲請民眾協助指認，幫助莊婦了卻一樁心願。

據查，莊婦在辦理愛女告別式時，即發現女兒生前最心愛的黑色LV皮包失竊，無奈治喪期間有許多事情要忙，因此並沒有向警方報案。

不過，警六分局得知此事，主動聯繫莊婦並協助製作筆錄，並於完成正式報案手續後，積極比對多筆資料，短短1個小時即鎖定嫌犯的身分，還聲請搜索票、拘票，今天循線將對方緝捕到案，但對莊婦意義重大的皮包，已被嫌犯丟棄在工地。

警方知道該皮包對亡者及家屬意義重大，多次派員前往皮包丟棄的工地周邊搜尋，並持續調閱監視器調查，但一直無所獲。警方呼籲市民，如有在南區中華南路一段186巷、國民路270巷附近，發現或拾獲黑色LV皮包，請盡速與警方聯繫。

警六分局長陳錦文也強調，儘管嫌犯已經落網，但對家屬來說，幫愛女找回心愛的遺物，送她最後一程，才能不留遺憾；為此，警方也將持續調閱監視器追查皮包的下落。