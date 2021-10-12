北市議員徐立信12日踢爆，有民眾到北市的「公營當鋪」動產質借處，要典當價值100多萬元的勞力士，但現場人員竟隨便亂估只值20萬元，甚至還要請示1位幕後的「神祕老師」核准才能放款，超不專業。動質處長張雅惠回應，櫃台同仁第一時間憑外觀初估，但並非最終估價，而神祕老師是業界知名人士「王老師」，但仍會加強櫃員教育訓練。

徐立信質詢，疫情期間，景氣亮紅燈， 每日需錢孔急的民眾比比皆是，北市雖有多家利息低廉的公營當鋪，卻因為可質借的項目少、專業度又不足，市民也只有含淚走向彈性高的民間當鋪借款。

徐立信說，有多名民眾向他陳情，每次要向公營當舖典當機械手錶勞力士，質借處不僅不專業，看了老半天根本不知看不看得懂，最後也是胡亂估個價格打發，100多萬元的手錶居然隨便只估價20萬元，最誇張的是，居然要求助一個幕後的神祕「老師」，這位「老師」鬆口後才能多借10萬。

「荒唐至極、不專業到極點！」徐立信說，乾脆不要叫做 「動產質借處」， 直接改成「黃金質借處」就好了， 因在公營當鋪最後能順利質借的，大多數也只有黃金，而 這位「老師」到底是何方神聖？

張雅惠答詢，估價時會看這產品本身保管、使用、損壞情況做整體考量，也會看當時在二手市場的行情，或是什麼錶，看國外、國內網站都是很重要的依據，單一品項不只參考一個網站，也會參考同型號的報價是多少，二手網站有些偏高、有些偏低，8萬元以下的價值才是櫃員決定。

張雅惠說，這位老師是委外的老師，在這個行業爆出他的名號，大家都會認同，但在公開場合不知是否方便講全名，是1位「王姓老師」，非常感謝這位「神祕客」來處理指導，正常質借是要拆表、用放大鏡。

張雅惠說，櫃員只是第一步驟先從外觀判別，可能當天沒說很清楚，20萬元是初估，但因當天也沒看到保證卡，要拆開表後，才會做最後報價 ，當天表達不清楚讓人誤解，技巧不夠要，還教育訓練，另根據當天神祕客估，質借處也認為可賣到100萬元，但前提是手表都要完好。