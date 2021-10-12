基隆地方法院將於明日執行國民黨基隆市黨部拍賣作業，總計2棟建物，分別位在信義區、七堵區，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁表示，等到拍定點交後，會立即搬遷，目前已開始尋找新的駐地點，希望位置能在市區，讓黨員出入方便。

國民黨基隆市黨部自1967年遷至信義區義四路至今，七堵區南興路也有一處區黨部，2棟皆為4層樓建物，各有一座大禮堂及辦公室，占地總計774坪。因國民黨積欠黨工退休金，市黨部產權遭不當黨產委員會拍賣，近日基隆地方法院公告，將於明天舉行第一次拍賣。據了解，市黨部建物最低拍賣價格約4975萬元，七堵區黨部建物約1790萬元。

蔡智潁指出，待拍定點交後，會將辦公室遷移他處，目前正在尋覓適合地點，由於多數黨員年紀較長，希望能在市區一帶，讓一般車輛可以方便進出上下車，他說，市黨部已有半個世紀歷史，大家對這裡都有深厚情感，目前有計畫要在離開前舉辦活動，讓黨員一同緬懷、抒發心情。

曾任國民黨基隆市黨部主委、立委謝國樑表示，基隆市黨部地上物被法拍，勢必對黨部運作造成影響，自己身為黨員，會盡一己之力，協助找到新的辦公處所，他認為，有黨員的地方就是黨部，對民眾的服務本來就不受限於黨部，因此，希望新地點不用大，只要空間足夠使用就好，並呼籲黨員要團結一致，支持國民黨，讓國民黨有機會能拿回執政權。

基隆地方法院公告，將於明天上午11點在民事執行處投標室開標，據悉，市黨部建物因鄰近衛生福利部基隆醫院，位在不錯地段，已有人看上，打算買下開設長照機構。