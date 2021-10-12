宏其婦幼醫院智慧產房啟用全方位照顧孕產婦。(呂筱蟬攝)

桃園市宏其婦幼醫院智慧產房12日啟用，結合物聯網智慧科技，可即時掌握待產孕婦相關資訊，並串聯醫院電子病例數據，進行醫療訊息人工智慧自動化分析。桃園市長鄭文燦與會，表示生育率已成為台灣國安問題，智慧產房讓醫護人員照顧更加科技化，希望台灣父母都可以多生小孩，也獲得更完善的照顧。

為了提供更安全的孕產婦待產、臨產、分娩及產後的照護環境，亞太母胎醫學基金會透過醫學大數據，研發出母體健康、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，該程式運用在宏其婦幼醫院進行産房大改造，打造出智慧產房系統，讓醫護人員操作並提供孕產婦透過數位化、智慧化及貼心化的照護服務。

鄭文燦指出，面對少子化的挑戰，桃園推動許多福利政策，包括生育補助及育兒津貼，中央也在後續跟進推動全國一致化，讓爸媽們可以從孩子學齡前即可領取各項補助津貼，減輕負擔。此外，桃園推動「健康幸福家庭補助計畫」，與專業婦幼醫院合作，提供不孕症補助、婚後孕前健康檢查、中醫助孕以及唐氏症篩檢等。而為增進母嬰健康，中央也自今年7月起擴大補助產檢服務，將現行提供10次產前檢查增加至14次，並新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查；在不孕症治療補助方面，中央也同步擴大補助對象、補助額度與補助次數上限，盼給予不孕夫妻更多的支持，提高生育率。

他提及，智慧醫院與精準醫學的發展，無論是運用在防疫或守護國民健康，都將成為未來重要的發展方向。特別感謝產官學界的努力，共同提供數位化、智慧化、貼心化的孕產照護服務，提高母嬰照顧品質，也讓醫院管理品質大幅提升，相信「智慧產房」的建置將成為未來智慧醫院的發展亮點。

宏其婦幼醫院院長張紅淇表示，照顧母胎健康是婦產科的責任，引進數位醫療，是相當重要的一步，感謝亞太母胎醫學基金會透過醫學大數據研發出母體健康、胎兒健康及產程管理的人工智慧管理程式，以及金捷生物科技、研華公司的專業協助，順利讓「智慧產房」的夢想實現，使宏其婦幼醫院有機會能以更完善的醫療設備照顧母胎健康，也感謝鄭市長致力推廣友善婦女、友善兒童政策。