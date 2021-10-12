新北市政府警察局林口分局於今（12）日14時，在林口區麗園市民活動中心，舉辦社區治安會議，會中針對最新五倍券防詐、交通、防（救）災、脆弱家庭通報、家暴防治、老人安全及監視器裝設等議題，與民眾直接面對面溝通座談，以加深民眾對上述議題的印象。會議中民眾亦踴躍提出針對轄區治安、交通上的建議及想法，肯定警方的積極努力，並感受到警察為社會付出的貢獻與辛勞。

林口分局在林口區麗園市民活動中心，舉辦社區治安會議，會中針對最新五倍券防詐、交通、防（救）災、脆弱家庭通報、家暴防治、老人安全及監視器裝設等議題，與民眾直接面對面溝通座談。(林口分局提供)

林口分局在林口區麗園市民活動中心，舉辦社區治安會議，會中針對最新五倍券防詐、交通、防（救）災、脆弱家庭通報、家暴防治、老人安全及監視器裝設等議題，與民眾直接面對面溝通座談。(林口分局提供)

本次會議由警察局犯罪預防科及林口分局分局長陳忠龍率領分局偵查隊、交通組、民防組、防治組及文化派出所所組成的治安團隊出席，會中另有東勢里里長李文基率同其里內鄰長、里民、環保志工及守望相助隊員等逾60位市民共襄盛舉，希望藉由面對面方式反映地方治安問題並交換分享意見，以維護地區安全及為轄區交通狀況共同努力。

分局長陳忠龍表示，「遠見雜誌2021年治安面項評比，新北市勇奪六都第一名，施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一」，最不可或缺的就是像在場的熱心民眾一樣，能無私奉獻及熱心協勤；新北市有超過 400萬的人口，人口數居各縣市之冠，在警力有限的情況下，未來更希望藉由結合守望相助隊、義警、民防、警友、志工等各民間力量為治安貢獻心力，讓新北市民生活更安全並能創造安居樂業的好日子。