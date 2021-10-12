41歲謝霆鋒在動作名導陳木勝遺作《怒火》中飾演與甄子丹不停針鋒相對的大反派，繼《龍虎門》後2人相隔15年再次合作，謝霆鋒近日接受台媒訪問，坦言自己許久沒拍動作片，既緊張又興奮，「超過10年沒跟他（甄子丹）打，希望現在的我比之前好，以前是體力好，現在是更了解自己的身體語言，相信比之前得心應手」。

過程中也都沒誤傷對方，謝霆鋒霸氣喊「這次的痛很基礎，這樣都嫌痛的話，你就別拍動作電影」，他表示「打得非常流暢、舒服」，打到一半擔任電影武術指導的甄子丹還抓著他說「可以了，我在腦中已經剪好了，相信我吧」，但謝霆鋒還不過癮，「希望多打一點，有機會把這個IP延伸下去的話就好了」。

謝霆鋒在《怒火》中帥氣耍蝴蝶刀。（華映提供）

提到陳木勝導演，謝霆鋒難過分享「他是我們這個圈子裡，非常少見的紳士、好好先生，不僅從沒有發過脾氣，甚至不抽菸、不喝酒」。也回憶起19歲時一起拍攝《特警新人類》，「我們已經建立了21年的默契，很多動作場面真的對我來說是生死關頭，這些我真的還不敢拿自己的生命當作賭注，跟不熟的導演拍」。

這次也點燃了謝霆鋒心中的那把火，「這次跟他的合體可以讓我再堅持個5、6年，其實也還有很多合作的想法，但他突然間就走了」，至於會不會想要自己擔任導演？他說「我當然希望，但還沒想好怎麼下手，這幾年先不要吧，因為我自己是演員又懂武術，做過幕前幕後，我當導演可能會把他們罵走，還想先有朋友」。

片中有句台詞「會認輸，但不會認命」 令人印象深刻，他認為這是在人生不同的時段做的選擇，「當你沒辦法再跟世界對抗，一輩子都沒辦法掌控手裡，認輸的成分就比較多」，至於現在的想法如何？他笑答：「現在是有時候認，有時候不認，踏入40歲以後，會對自己比較放得下。」

他接著表示「人生不同階段有不同計劃，說不死，真的不好說」，並舉例《怒火》在大陸賣破57億台幣，擠下《拆彈專家2》成為大陸最賣座的港產電影，「拍攝時完全沒有想到，所有計畫沒有用的」，在被問及日前在節目上說「不會結婚」的想法是否可能會改變，他不迴避也不細談，只回：「那個當時我也沒撒謊啊！」

謝霆鋒近年影視作品銳減，粉絲頻搞笑要他「別再下廚」，但他認為每個人有自己的沈澱方法，可能我就是在廚房，但不代表我沒在進修」，更幽默表示：「我也可能在廚房練刀法，所以讓我那個蝴蝶刀有幫助！」他也謙稱沒有拿手菜，是照不同心情去煮菜，那是否有擅長的台灣菜？他透露曾試過三杯雞，但下秒立刻改口「還是在台灣吃比較好」，該片22日在台上映。