台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」已因議會墊付案未過卡關，抽籤日期也從8日改為15日，市議會財建委員會12日續審預算時，多名議員再砲轟市府沒誠意，全案5億元預算再遭暫擱，但經市府緊急溝通協商後，財建委員會召集人楊靜宇下午表示，明天上午11點將加開委員會再審預算，順利的話，下午就能送大會二三讀。

對此，北市府發言人陳智菡表示，北市府上周五已經發出府函，針對熊好券因預算程序尚未完備即對外宣導，表達本府歉意，並承諾將責成相關機關檢討改進。她說，目前當務之急就是積極與議會溝通、尋求支持、不預設任何立場，希望取得議員的諒解，同意盡速通過墊付案，一起協助北市受創店家早日振興、復甦經濟。

台北熊好券尚未上路就爭議連連，包括抽籤要綁台北通會員遭批程序繁瑣，導致民眾、店家登記意願低；多名議員也質疑，市府未經預算審查程序便大張旗鼓宣傳，因此要求市府向市民及議會公開道歉，否則不會通過相關預算。

目前台北熊好券已因預算未過延後一周抽籤，倘若委員會一讀未過，也無法在明天下午的議會大會進行二、三讀，市府原訂周五抽籤的規畫將再延宕，但據了解，財建委員會已決定在明日上午加開委員會，若順利的話，下午就能在大會通過墊付案，並如期於15日抽籤。

楊靜宇表示，由於明天上午是否加開委員會的決定，將影響熊好券能否如期抽籤，也會影響民眾的使用權益，因此財建委員會決定在明天上午11點加開審議會。市府秘書長陳志銘也允諾會在今天晚間6點前重送道歉公函，誠懇向議會再度道歉，並回應多名議員的質疑。

楊靜宇指出，認為市府應道歉的原因是，市府在議會還沒有通過熊好券墊付案預算之前就廣為宣傳，刻意要逼議會通過墊付案，程序上和觀感上都有點瑕疵。加上有議員認為熊好券執行成效堪憂，如住宿券搶破頭，饗購券卻只要報名就有。

至於會不會要求市長柯文哲公開道歉，楊則說，目前會交由市府單位說明，不需要市長道歉。