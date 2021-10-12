疫情趨緩，隨著內用解禁等，統一超（2912）9月合併營收219.08億元，較去年同期減少0.9％，加上轉投資事業統一精工、博客來、統一速達及愛金卡等皆較去年同期成長，挹注營運，累計前三季合併營收達1940.91億元，轉正成長0.91％。

統一超指出，台灣7-ELEVEN藉由OPEN POINT會員平台滿足消費者線上、線下購物需求，透過「i預購」與「i划算」兩大線上購物服務提供消費者團購、居家餐飲及3C家電等採買需求，推升線上購物業績持續成長；加上疫情趨緩，帶動CITY CAFE、啤酒、冰品等類別業績成長，整體營運逐步回穩。

此外，9月適逢各大電商購物節、線上周年慶與中秋節送禮旺季，帶動交貨便、賣貨便、快收便常溫與冷凍包裹使用頻次，使得相關業績較去年成長超過3成。

展望後勢，10月起聚焦振興五倍券、雙十連假商機，推出將紙本五倍券最高放大5倍的「振興隨取卡」加碼活動，跨通路聯手22家品牌，振興加碼回饋方案，可望提振買氣，第四季營運成長可期。