中央氣象局發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣、台東縣已有局部大豪雨，宜蘭縣、屏東縣已有局部豪雨發生，今(12）日花蓮縣、台東縣地區、恆春半島及屏東縣山區仍有局部大雨或豪雨，宜蘭、屏東地區及新北、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

圓規颱風外圍環流繼續炸？ 氣象局最新說明｜2021.10.12

豪雨特報。(圖/氣象局)

明(13)日北部及東半部地區仍有短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨，澎湖、金門為多雲；今明兩天基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、馬祖沿海易有長浪發生，請注意。

氣象局同時發布陸上強風特報，第18號颱風外圍環流影響，今天北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區易有9至10級強陣風，澎湖及東北部沿海空曠地區也有較強陣風；台灣鄰近海面風浪偏大，請注意。

此外，氣象局也發布高溫資訊，颱風外圍環流沉降影響，今(12)日後新竹市、新竹縣、苗栗縣地區，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。