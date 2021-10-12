日相：最快12月打第3劑疫苗 公費負擔 17:582021/10/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄今天在國會參議院答詢時表示，最快12月開始施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，費用全額由公費負擔。 日本讀賣新聞報導，岸田文雄表示目前朝最快12月開打第3劑疫苗的方向做準備。 厚生勞動省規劃為今年2月優先接種第1劑的醫療人員從12月起接種第3劑；明年初再開始為高齡長者施打第3劑。 另據TBS電視台報導，岸田說接種第3劑疫苗的費用，也是全額由公費負擔。 林鄭月娥：將檢視何時為特定族群接種第3劑新冠疫苗 第11輪打BNT、AZ 累計1天半逾159萬人預約接種 #第3劑 #12月 #公費 #負擔 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第12輪開放三大疫苗 明午截止登記 這些人可打AZ第二劑 16:532021/10/12 生活 第12輪疫苗18日起預約 AZ與莫德納第2劑 BNT全年齡開打 慢性病房開放探視 04:102021/10/12 焦點要聞 獨》高雄警洩個資案收押第3人 「緝毒英雄」小隊長遭同袍咬出 11:152021/10/12 社會 《半導體》日月光9月、Q3營收攀峰 Q4續拚新猷 07:462021/10/12 財經 傳蘋果10月19日舉行新品發表會 13:412021/10/12 財經 台中首例打BNT死亡 62歲男接種9天後突在家猝逝 12:322021/10/12 生活 下月展開更大接種計畫 陳時中：年底前達成2劑覆蓋率6成 12:232021/10/12 政治 分流也無效 第11輪疫苗今預約 平台一度當機 10:172021/10/12 生活 3億實聯制預算快花光 NCC盼電信業共體時艱 14:032021/10/12 財經 世衛認證3類人應打第3劑加強針 2疫苗被點名 11:162021/10/12 國際 《國際社會》莫德納、嬌生加強劑孤兒再等等 美監管機關本周開會 12:012021/10/12 財經 國際熱門新聞 美國會為台而戰？金融時報：台灣的關鍵時刻已迫近 - 國際 研究追蹤12.5年 喝咖啡降低亞洲人死亡風險最高35％ - 國際 美軍工程師賣核潛艦機密給哪一國？法庭文件曝蛛絲馬跡 - 國際 北京「戰狼外交」下 哈佛北京書院明年遷至台大 - 政治圈 - 中央社 世衛認證3類人應打第3劑加強針 2疫苗被點名 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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