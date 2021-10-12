日本首相岸田文雄今天在國會參議院答詢時表示，最快12月開始施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗，費用全額由公費負擔。

日本讀賣新聞報導，岸田文雄表示目前朝最快12月開打第3劑疫苗的方向做準備。

厚生勞動省規劃為今年2月優先接種第1劑的醫療人員從12月起接種第3劑；明年初再開始為高齡長者施打第3劑。

另據TBS電視台報導，岸田說接種第3劑疫苗的費用，也是全額由公費負擔。