配合台灣女孩日，桃園市資訊科技局推出資訊女力系列活動，與台灣IBM合作，推出「資訊女力扎根」系列線上課程，分別為國高中生、大專生及教師設計線上課程，強化資訊工具的運用與學習，讓資訊女力扎根桃園。

桃園市長鄭文燦說，培養資訊女力是桃園發展智慧城市不可或缺的環節，台灣IBM培養出許多女性資訊人才，是資訊女力的代表，目前市府與IBM在智慧城市的應用上合作密切，未來希望從Smart Taoyuan導向She Smart Taoyuan，納入女性及性別平等的觀點，落實資訊領域的性別平權。

台灣IBM總經理高璐華表示，IBM免費線上教育平台「IBM SkillsBuild for Students」希望幫助學生學習職場所需能力，包括人工智慧、區塊鏈、雲端計算、數據科學、資訊安全、網路等專業知識，以及協調溝通、團隊合作、設計思維、履歷撰寫等軟實力，與桃園市政府合作女孩日系列活動，推出 STEM 線上講座，透過導入IBM SkillsBuild for Students 平台資源，為學子裝備未來世界所需的知識和數位技能。

欲參與相關課程的老師及學生可至資科局網站報名，上平台註冊後即可自主選擇課程。