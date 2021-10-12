台灣羽球在東京奧運完成1金1銀的歷史佳績後，帶動國內基層羽球運動風氣，今年中華民國羽球協會首度攜手和泰興業大金空調，共同推動「羽球基層獎助計畫」提供各縣市基層學校培訓資源，總計獎助超過2000打訓練用羽球。

在各縣市推動獎助期間，羽協理事長張國祚與和泰興業大金空調總經理林鴻志總經理親自走訪獲選的績優學校，獎助頒贈「訓練用球」為青少年選手們加油勉勵，張國祚表示：「感謝和泰興業大金空調的大力支持，讓獎助計畫得以擴大照顧更多基層學校，期望藉由深耕基層培育更多傑出的羽球新星，展望國際舞台！」

和泰興業大金空調總經理林鴻志表示：「取之於社會，用之於社會，大金空調近年來推廣羽球運動不遺餘力，今年更與中華羽協共同推動羽球基層獎助計畫，贈予校方及選手培訓資源，期盼選手們能在更好的訓練環境中成長，創下更佳成績。」

本次獲選的學校對中華羽協及大金空調都深表感謝，深且感受羽協與國內企業對選手、教練的關心與支持，本年度羽球基層獎助計畫，獎助對象包含全台20所基層績優學校、我愛羽球影片募集活動獲獎單位、積極培育選手的合庫、土銀、中租、亞柏、台電、勇源…等各球團以及其他偏鄉球隊，共獎助逾2000打訓練用羽球，期盼基層選手在更多培訓資源的挹注下，讓台灣羽球有更亮眼的未來。