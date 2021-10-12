中醫大新竹附醫將在10月30日舉辦「成為孩子的注意力神隊友－免費親職教育講座」。（院方提供）

注意力不集中，也是過動症的症狀之一？位於新竹縣的中國醫藥大學新竹附設醫院，即將在10月30日，舉辦免費親職講座，由身心醫學科主任王明鈺帶領家長認識注意力不足過動症，心理師洪櫻慈、林詩穎也會透過簡易桌遊，示範家長如何在家中進行注意力訓練。

「我的孩子不專心，寫功課要寫超級久」、「老師抱怨我的孩子上課東張西望、恍神放空」、「孩子太精力充沛」開學不久，不少有相似困擾的家長，帶著孩子前往中醫大身心醫學科求診，洪櫻慈表示，注意力不足過動症（ADHD）有 3大核心症狀，包含注意力不集中、過動、衝動等，像是專注力時間短、時常粗心犯錯，或是缺乏耐心，常不小心碰到別人或干擾他人。

林詩穎表示，注意力不足過動症的病因為大腦多部位神經功能異常所致，大腦內的前額葉發育較慢時，可能就會出現這些行為，症狀最明顯的時期就是兒童正在建立行為規範及學習的黃金期，若患有注意力不足過動症，對學習及良好行為有莫大傷害。

家長若發現孩子有相似問題，可帶小孩前往醫院評估，了解疾病成因，只有及早發現，才能及時治療。另外，家長也可透過教養策略，提高孩子的自控能力，例如設定清楚目標、分段進行等。家長也無須過度嚴厲或放縱，並給予孩子自信及正確的價值觀，輔導孩子正向發展。

中醫大新竹附醫將在10月30日舉辦「成為孩子的注意力神隊友－免費親職教育講座」，民眾可透過臉書搜尋「中國醫藥大學新竹附設醫院身心科」找尋講座貼文，並以QR code掃描報名，或者可直接致電報名，聯絡電話03-558-0558轉1213或1274。