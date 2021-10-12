《Kiss》王可元扮演踏上同志三溫暖的太空人。（高雄電影節提供）

《K-POP》王彩樺發揮有別以往的內斂演技。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節將於15日開跑，今加碼推出免費放映片單，由高雄市電影館自製5部原創短片，邀集5位新銳導演來高雄拍攝創作，包含今年台灣年度票房冠軍《當男人戀愛時》殷振豪、以高雄人投資電影《狂徒》開啟台灣動作片新局的洪子烜、以高雄VR FILM LAB作品《霧中》入選今年威尼斯影展的周東彥，及分別曾以高雄拍短片入圍多項國內外獎項的曹仕翰、曾威量，5部短片風格各異，影片將於22日起在高雄電影節線上放映平台免費播映，影迷朋友在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看精彩影片。

今年8月因應疫情微解封，高雄市電影館推出「K Series」短片集創作計畫，製作一系列以「K」（Kaoshiung）為名的短片，呈現在疫情時代下，以影像創作突破種種限制與框架的精神。5部短片從企劃發想到完成拍攝製作，僅花短短不到2個月的時間便交出高質感創作成果，展現5位新銳導演超強的創作力與執行力，曾威量導演笑稱這次的創作是在各項防疫規範和時間壓力的限制裡找自由，5部短片作品將讓影迷朋友看到疫情下短片創作的無限可能。

洪子烜執導的《Kidnapped》以懸疑驚悚的節奏描述取消文化的網路力量，全片由林柏宏獨挑大樑，飾演被綁架的繪本作家，在狹小的密室裡，林柏宏僅以聲音和臉部表情就展現出層次豐富的表演爆發力，影片在窄小空間創造出多變的攝影運鏡，展現洪子烜導演純熟的場面調度功力。殷振豪導演的《K-POP》再展拿手台式美學風格，以明快節奏呈現防疫期間的荒謬趣味，並帶出世代差異衝突，王彩樺、盧以恩攜手飾演因疫情被迫共處的單親母女檔，王彩樺裝扮成典雅的台日混搭喫茶店老闆，發揮出有別以往的內斂演技，演活孤寂又刀子嘴的老派母親，以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目女配角獎的盧以恩，詮釋充滿青春活力的哈韓少女，母女鬥嘴互動火花十足，全片詼諧逗趣、笑中帶淚。

周東彥導演的《Kiss》延續前作《霧中》男色三溫暖的主題，請來繼《親愛的房客》後，接連演出多部同志角色的王可元主演，王可元此次扮演踏上同志三溫暖的太空人，好奇的探索人與人的肌膚觸碰與連結；導演周東彥表示疫情造成人與人間的距離與隔閡，也因此加深了人們的孤獨與對接觸的渴望，全片以科幻詩意的超現實魔幻感，帶領觀眾走進夢境般的三溫暖。由曹仕翰執導的《Keep in mind：Father’s cinema》，創作靈感源自高雄近年越來越多老戲院歇業並即將拆除，加上疫情爆發後，在電影院看電影成為格外令人珍惜的事，影片試圖喚起電影院帶給人的感動與溫度，特別請來李淳深情演繹對父親與電影都充滿依戀的兒子，片中李淳無台詞演出，完全用眼神傳達遺憾與濃烈情感，全片沉靜凝鍊、餘韻動人。

擅長刻畫社會現象的曾威量導演，以紀錄形式拍攝高雄的城中城大樓，城中城曾為鹽埕區最繁華的商業百貨，如今已日趨沒落，大樓的居民無以為繼的生活狀況卻乏人問津，片名《Kaohsiung City Yancheng District Fubei Rd. No.31》即試圖留下這棟大樓存在的痕跡，影片紀錄大樓各空間所承載的時代記憶，並讓處於社會邊緣而被人遺忘的面孔再次被看見。「K Series」短片集將於10月22日起在高雄電影節線上放映平台免費播映，30日在高雄市圖書館總館舉辦免費實體放映，想在大螢幕一睹精彩影片的影迷朋友不容錯過。