駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引發批評，謝志偉今又說，中華民國之所以至今仍舊鮮紅，是因為我們一邊舉一邊吐血。行政院長蘇貞昌下午回答藍委鄭麗文質詢表示，並不會覺得因為揮舞國旗而感到委屈，反酸國民黨被中共吃豆腐卻不敢說，外交部長吳釗燮則數次跳針力挺謝志偉，稱謝在德國的表現非常優異。
行政院長蘇貞昌今天接續到立院施政報告總質詢，國民黨立委鄭麗文提到，駐德代表謝志偉今稱揮舞國旗感到委屈，對此，蘇貞昌強調，「我們一直捍衛2300萬人民的主權在努力，現在最努力捍衛的是我們，你們反而不敢講，國民黨被中國共產黨吃豆腐，講都不敢講」。
外交部長吳釗燮則數次強調，駐德代表在德國代表我們的國家與政府，跟德國各界的關係非常好，表現非常優異，謝在德國也有搖國旗。被問到是否對搖國旗一事感到委屈？吳釗燮直言，「我沒有」。
至於蔡英文總統國慶談話，提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭質疑掀起「兩國論」討論，藍營批評此舉違憲。鄭麗文詢問，蔡英文的說法是否牴觸憲法，政府是否該修憲，蘇貞昌回答，修憲涉及立院職權，行政院予以尊重。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。