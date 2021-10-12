謝志偉稱「舉國旗吐血」 鄭麗文轟羞辱國家 吳釗燮跳針8次狂回：駐德表現優異

駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引發批評，謝志偉今又說，中華民國之所以至今仍舊鮮紅，是因為我們一邊舉一邊吐血。行政院長蘇貞昌下午回答藍委鄭麗文質詢表示，並不會覺得因為揮舞國旗而感到委屈，反酸國民黨被中共吃豆腐卻不敢說，外交部長吳釗燮則數次跳針力挺謝志偉，稱謝在德國的表現非常優異。

行政院長蘇貞昌今天接續到立院施政報告總質詢，國民黨立委鄭麗文提到，駐德代表謝志偉今稱揮舞國旗感到委屈，對此，蘇貞昌強調，「我們一直捍衛2300萬人民的主權在努力，現在最努力捍衛的是我們，你們反而不敢講，國民黨被中國共產黨吃豆腐，講都不敢講」。

外交部長吳釗燮則數次強調，駐德代表在德國代表我們的國家與政府，跟德國各界的關係非常好，表現非常優異，謝在德國也有搖國旗。被問到是否對搖國旗一事感到委屈？吳釗燮直言，「我沒有」。

至於蔡英文總統國慶談話，提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭質疑掀起「兩國論」討論，藍營批評此舉違憲。鄭麗文詢問，蔡英文的說法是否牴觸憲法，政府是否該修憲，蘇貞昌回答，修憲涉及立院職權，行政院予以尊重。