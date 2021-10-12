圓規颱風帶來致災雨量，台東台9線綠色隧道積水夾帶黃泥，民眾形容道路成了黃河。（蔡旻妤攝）

圓規颱風帶來致災雨量，台東縣多數鄉鎮截至12日中午累積雨量超過200毫米，其中以南迴地區和台東市、卑南鄉積水最嚴重，台9線綠色隧道等多處路段積水，鄰近居民形容「路面成了黃河」。

綠色隧道附近居民表示「雨太大，根本來不及排水」。而雨水夾帶泥土從產業道路順勢流到馬路上，因兩側水溝來不及排出，水愈積愈多，最後整條綠色隧道變成1條河道，民眾形容「道路變成了黃河」。

根據中央氣象局資料顯示，台東各地12日零時開始至下午2點，累積雨量均破百，台東市及卑南鄉時雨量超過30毫米，預估下半天雨勢仍持續，甚至局部地區會有強降雨或大豪雨發生。水利署中午12時至1時分別對台東市和卑南鄉發布淹水一級警戒，所幸截至目前尚未傳出嚴重災情。

據了解，台東各地區雨勢不斷造成多處積水，有些地方水深達到半個輪胎，不少汽機車主鋌而走險、冒雨通過，部分地方已分不清是馬路還是小溪，不僅家家戶戶堆起沙包防止屋內灌水，而南迴線鄉鎮雨勢傾盆而下，馬路上的能見度不到50公尺，各地派出警力維持交通安全。