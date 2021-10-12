第12輪公費疫苗將開放三大疫苗同步開打，包括BNT第1劑、AZ第2劑以及莫德納第2劑，其中BNT開放全年齡接種，意願登記將在明天（13日）中午12點截止；此外，7月30日前打過AZ第一劑的18歲以上民眾，可接種AZ第二劑；莫德納第二劑則以7月16日之前打過第一劑者優先。

第12輪開放3大國際疫苗！ 指揮中心：BNT全年齡層都可打

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中表示，第12輪將開放BNT第1劑、AZ第2劑以及莫德納第2劑接種，目前規劃此輪AZ超過100萬劑，BNT約174萬劑，莫德納部分約113萬劑，合計將近390萬劑，預約接種細節待明天確定後公告。

莊人祥提醒，第12輪BNT意願登記明天（13日）中午12點截止，若尚未接種過任何疫苗第1劑，只要在時限前至疫苗預約平台完成BNT意願登記，即可在第12輪符合預約接種資格。

根據指揮中心規劃，第12輪預約時間為10月18日至20日，接種時間自10月22日至31日為止。莊人祥今天表示，由於還在等AZ疫苗到貨，並且正在規劃分流預約，已進入最後階段，明天確定後再向外界報告。