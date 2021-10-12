李維維、夏騰宏、邱偲琹出席微電影《姐要讓妳知道·我挺妳》首映記者會。（陳俊吉攝）

李維維12日與邱偲琹、夏騰宏一起出席共同主演的類風濕性關節炎微電影《姐要讓妳知道·我挺妳》首映記者會，李維維的爸爸父親節前夕在大陸猝逝，她透露拍攝這部微電影時，正好剛接到噩耗不久，當時處在崩潰狀態的她真的不想拍，但又已定裝完畢也答應拍攝，仍覺得應該完成工作，只是拍攝時看著邱偲琹哭，自己也好想跟著哭，卻又要強忍不想讓外人知道，那一周她每天都忙著處理手邊工作，要趕去大陸處理爸爸後事，「每天只能在晚上洗澡時崩潰大哭」。她透露10日已幫爸爸辦完告別式。

李維維說，從爸爸過世後到後來的隔離期間，她都會聽到自己的心臟跳動聲，因為爸爸是猝逝，她也會覺得害怕，出發去大陸前兩天還先看了心臟科，醫生研判是自律神經失調、開藥給她，後來在大陸酒店隔離期間，她焦慮症狀加劇，一躺下就覺得地震，還透過線上看身心科醫生，也開始乖乖吃藥。正式解隔離後看到爸爸最後一面，她當下真的崩潰，帶著爸爸回到台灣後，她開始隔離的第二天又在線上看身心科，醫生一直勸她要放鬆。幸好解隔離後返家看到狗狗，心情上有慢慢放鬆，症狀已經舒緩、幾乎都好了，但該看醫生、該吃藥都乖乖照常，目前僅需要服用血清素的藥。

她說，與妹妹原本僅想要簡單處理爸爸後事，後來姑姑夢到爸爸想要買車，但卡刷不過，他們詢問禮儀公司後已經幫爸爸處理，該為他準備的都準備了。

她透露入圍金鐘獎女主角獎後有兩部新戲上門，但都是要講台語，她自覺台語實在不靈光、都忘光了，加上前陣子身心狀態都太過煎熬，已請經紀人給她一、兩個月時間好好休息調適。