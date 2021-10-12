彰化縣政府為慶祝建縣將滿300年，祭出10萬元獎金公開徵求象徵彰化精神的響亮金句，或是能代表彰化意象的主視覺設計。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（前排中）歡迎全國民眾各路好手踴躍投稿參賽，一起挖掘行銷彰化縣300年來的非凡魅力。（謝瓊雲攝）

彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵件宣傳記者會，請來侯慧鈴舞蹈團成員熱力舞動古典舞扇活力開場。（謝瓊雲攝）

彰化縣建縣將滿300年，有許多知名景點、美食小吃和精緻農產，更孕育出工商產業界諸多隱形冠軍。（謝瓊雲攝）

彰化縣將於2023年建縣滿300年，彰化縣長王惠美12日公開廣邀全國民眾發揮創意，徵求象徵彰化精神的響亮金句，或是能代表彰化意象的主視覺設計，並祭出10萬元總獎金，號召各路好手踴躍報名參賽，一起來抒發對彰化的情感，挖掘行銷彰化縣300年來的非凡魅力。

王惠美表示，彰化是座歷史悠久的古城，建縣歷史可追溯到清雍正元年（1723年），雍正以「建學立師，以彰雅化」賜名彰化縣，開始了彰化縣300年的輝煌歷史，特別舉辦金句暨主視覺設計網路徵選，總獎金總計將有10萬元。

王惠美說明，網路徵件活動即日起開跑，分為兩階段，第一階段「你投創意」，即日起到11月10日前至彰化建縣300年活動官網投稿，可投金句、和主視覺設計，縣府將請來專家學者擔任專業評審進行初審，通過初審者即可接受按讚票選。參賽方式可至官網http：／／www.sgf3535.tw／changhua300／查詢。

她提醒，第二階段「我按讚」全民網路票選活動，參與投票民眾將有機會抽中氣炸鍋、肩頸按摩器，及藍芽喇叭等小家電好禮。而投稿獲得首獎者，除可獲得豐厚獎金，作品更將現身明年起跑的建縣300年系列活動中，成為精彩故事的一部分。

王惠美指出，大家印象中的彰化，有八卦山大佛、鹿港老街等知名景點，或是肉圓、炕肉飯等美食，還有最受歡迎的田中馬拉松、全國唯一的海牛文化、全球唯一玻璃媽祖廟、全國最大的花卉集散地─田尾公路花園，及最大平地溫泉的清水岩溫泉露營區，值得大家來體驗。

她說，彰化身為農業大縣，有精緻的農產加值，也孕育許多工商業隱形冠軍，近年積極保存老工藝、也引入新活水，許多鮮為人知的特色與面貌，等待大家發掘，歡迎全國各地本國籍、外國籍的大小朋友，深入探訪彰化，尋找創作靈感，用文字或圖像抒發對彰化的情感，與彰化縣民一同迎接下一個精彩的300年。