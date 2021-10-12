蔡英文總統在國慶談話提到，「沒有一個國家可以在反覆的能源政策下持續累積經濟成長的動能，我們已經和國際主流同步宣示2050淨零排放目標」，國民黨立委賴士葆痛批，是誰造成能源政策反覆？蔡政府的能源政策是最為人詬病的重大錯誤政策之一，她的談話看似要認罪悔改她的能源政策，卻又不敢明說嗎？

賴士葆表示，如果蔡英文真的在乎環境永續，她就不會違背當初選前寫下「藻礁永存」的承諾，選後要在藻礁生態區蓋天然氣接收站，經濟部今天還要審環差，發新聞稿痛批環團藻礁公投的主文，難怪潘忠政要回嗆政府根本不想保育觀塘藻礁。

賴士葆說，德國的環保團體每年發布氣候變遷績效指標，台灣的成績差早已不是新聞，去年台灣減碳成績在世界排名倒數第3，今年倒數第5，其中再生能源的績效很差。

賴士葆認為，蔡政府規劃2025非核家園的能源政策，煤／氣／綠是3／5／2的配比，預計在2025年要達到非核、減煤、增綠能能源政策，非核家園被吹捧得像完美的烏托邦，也贏得選票。沒有向民眾說明的是非核家園要付上用肺發電的代價，連年肺癌成為新國病的問題並沒有改善。

賴士葆強調，面對極端氣候的衝擊，全球已逾130國宣示2050年達到淨零排放目標，台灣也要跟進，碳中和將來要入法。減煤減碳到淨零排放，這個嚴肅的政策絕非時尚般的跟進湊熱鬧。

賴士葆直言，當蔡政府在再生能源供應才剛起步不久，就冒然推動非核家園，觀察這幾年綠能發展的牛步化，注定能源政策要繼續荒腔走板的反覆。