「2021年福隆國際沙雕藝術季」9月17日到10月31日正在福隆熱鬧展開，綿延3公里的黃金沙灘，美麗極了。繼去年首次將淨灘、沙雕結合而一，靈鷲山佛教教團和福容大飯店共同維護海灘，今年再次攜手合作，10月23日熱力推出「淨灘免費看沙雕」活動，持續在守護海岸、福隆造鎮行列中，一起努力前行。

靈鷲山佛教教團表示，打造靈鷲山聖山福城、保護地球生態，一直是靈鷲山開山住持心道法師帶著大家做的事，並長期推動「寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化」九大生活主張，更充分說明愛地球的善心與善念。心道法師說，地球跟人一樣，都是有機的生命體，為了活下去，要做的就是造福地球，期許大家不要違反地球靈性生態倫理，祈願守護地球善心不減，病毒災障消弭，人人平安且福氣滿滿的生活。

靈鷲山佛教教團和福容大飯店共同維護海灘，今年再次攜手合作，10月23日熱力推出「淨灘免費看沙雕」活動。（靈鷲山佛教教團提供）

人類任意製造、丟棄垃圾，已成為生態殺手，沙灘上，隨處可見牢牢深埋沙裡的廢置魚網，心道法師說：「地球的未來，也是人類的未來！地球要活，萬物才能生生不息，人類才有生機。」請和我們一起改變並採取行動！雖然是小小的海域淨灘，只要持續不斷地去做，就能讓地球慢慢恢復健康，回復本來樣貌。

此外，去年新冠肺炎(COVID-19) 無情來襲，打亂了我們的生活，無法實體淨灘，感恩網友熱力相挺「防疫造善業，做好事愛地球」，在「淨灘愛地球愛和平粉絲專頁」拍照上傳留言；即日起，靈鷲山再熱推「防疫護自心，善念愛地球」活動，期望您不吝到粉絲專頁分享九大生活主張愛地球的絕方妙招，用行動一起「愛地球、愛和平」。