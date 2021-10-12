九陽雅集並在頭份市公所藝術館舉辦書畫展。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

九陽雅集並在頭份市公所藝術館舉辦書畫展。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

為了慶祝九九重陽佳節，頭份市公所與苗栗縣九陽雅集藝文學會共同策劃重陽佳節致贈藝品活動，祝賀全市人瑞歲歲綿延、壽與天齊，九陽雅集並舉辦「客家風韻」會員作品聯展，聯展時間自10月12日至10月25日，歡迎各界踴躍前來指正。

頭份市公所與苗栗縣九陽雅集藝文學會策劃重陽佳節致贈藝品活動，活動主題取自詩經「天保九如」賀壽詞中的如山、如阜、如岡、如陵、如川、如日、如月、如松、如柏等九如，來祝賀人瑞們歲歲綿延、壽與天齊。

活動內容包括兩部份，第1部份是由九陽雅集藝文學會10位的書畫家，完成22位百歲人瑞畫軸，將22位百歲人瑞書畫軸，彙編在該學會的宣傳摺頁內，作品與宣傳摺頁將一併與苗栗縣政府及市公所重陽敬老禮品，於10月13日及14日由市長帶領公所團隊親自慰訪贈送予人瑞。

第2部分是開幕式當天下午兩點的現場揮毫，由九陽雅集藝文學會著名的書畫及版畫名家，現場為我們頭份地區70歲以上的長輩揮毫，贈送書法、彩墨及版畫藝術品給長輩。

同時，苗栗縣九陽雅集藝文學會2021年「客家風韻」會員作品聯展，也將在頭份市公所藝術館舉行，作品聯展時間是10月12日至10月25日。10月17日早上10時在頭份市公所藝術館舉行開幕式，由市長頒發賀軸與文宣摺頁給我們百歲人瑞代表黃洪緞妹女士，代表頭份市公所及九陽雅集藝術家們對頭份市長輩崇敬的心意，祝福22位百歲人瑞和數千位長者重陽節快樂。

這次敬老活動本會動員了苗栗縣書法、彩墨等10位名師，包括書法，謝奕富、楊得勇、理事長賴添雲、王思嫻、吳明賢。彩墨，曾光雄、賴元龍、李源海、范乾海、黃麗珠。從吉祥的「天保九如」賀壽的書法，再配合壽帶鳥、松、鶴、牡丹、花鳥等代表長壽吉祥物等藝術品的繪製，完成的作品放在我們文宣當中，一同致贈給我們22位百歲人瑞，與大家一齊共享藝文氣息。讓無價的藝術品成為敬老、愛老、有意義的收藏品。

今年書畫主題「客家風韻」即在表現客家人的溯本思源、尊老愛幼、崇文重教的優良客家人文精神。運用客家先賢創作的歌謠、詩詞來當作書法創作的基礎。用彩筆紀錄著居住地人文生活中的點點滴滴，以弘揚客家特有的藝文元素、也藉由上述藝術作品的創作與展出來推廣與弘揚客家的文化。