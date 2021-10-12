淡水警分局於12日辦理守望相助訓練，是近期防疫規定鬆綁後，新北市首場守望相助大型集會活動，然而COVID-19澆不熄守望相助隊員的熱情，座無虛席的會場，全是為了一睹神秘嘉賓風采-在新北市警察局局長黃宗仁親臨現場，黃局長一到現場一一與在場隊員以拳頭碰拳頭方式打招呼、寒暄，這方式儼然已成為阿仁局長的招牌，也為整個訓練活動帶來高潮，在座隊員紛紛表示未曾見過如此重視民力及親和力的局長，平日不辭辛勞的付出，瞬間一股暖流湧上心頭。

局長黃宗仁表示警友、民防、義警、志工、守望相助隊等五力，是維持社會治安不可或缺的力量，特別是守望相助隊有如身體細胞一般，深入我們的社區各個鄰里，尤其遠見雜誌近期公布2021年六都施政滿意度調查，新北市在警政治安方面名列第一，全新北市2萬名巡守隊員的努力更是功不可沒，緊隨科技一日千里，治安工作已由陸地轉至空中，詐騙案件層出不窮，「打詐就是掃黑」，要突破就是運用「手機連結」，用「line宣導神功」將各種反詐騙訊息傳到每一位市民手中，強化全民防詐騙工作，宣導最新電信、網路詐騙手法之介紹與破解之道，希望在座的隊員接收到最新的宣導資訊，即刻轉發親朋好友週知，「決戰空中」，以收犯罪預防之效。

淡水區學府里長林文成表示，該隊於日前發現形跡可疑人士立即通報中山路派出所，協助查獲殺人未遂及酒駕等通緝犯，靠的就是平日與派出所緊密的聯繫，成立群組分享最新治安訊息，可以知道里內近期治安狀況，針對治安熱點加強巡守工作，這次能協助查獲通緝犯各個隊員都與有榮焉。

另日前尋獲失竊贓車的淡水區新春里長莊志文表示，隊員們個個都充滿維護治安的熱情，礙於過往土法煉鋼、漫無目的的巡守，對於治安工作幫助有限，經由淡水警分局工作重點提示，針對轄內易藏汙納垢的治安死角，加強巡守力道，才達發揮事半功倍之效，里長笑稱查到失竊贓車比中樂透還開心，對於接續反詐騙工作也摩拳擦掌地表示準備好了。

淡水警分局長黃南山表示，轄內各里守望相助隊維護治安工作有成，分析顯示巡守隊運作時段，已有效降低重大刑案發生率，每位隊員身著反光背心、手持指揮棒、穿梭在各巷弄間，填補警力空隙，穩定社區住戶與夜間返家民眾的心，如今盛行投資詐騙，淡水警分局除了加強查緝作為之外，更有勞各位守望相助隊員協助宣導，將手機內的各種「打詐、反詐」訊息，line給手機內的好友，並加註「請轉傳給每一位好友」，提高大家反詐意識，守住每一位民眾的辛苦錢。