台中市議員賴佳微12日質疑，台中購物節APP總評分現在只剩下2.4分，服務待加強。（賴佳微議員服務處提供／盧金足台中傳真）

抽現金總額高達三億多元的台中購物節，再度掀起消費、抽獎熱潮，但市議員賴佳微12日表示，有民眾無法登錄發票引民怨，甚至有民眾在購物節臉書反應客服電話打不進去，對此，經發局指出，若發票紀錄顯示狀態為「驗證中」，表示該發票已登錄APP，驗證後即可參與抽獎。

民進黨台中市議員賴佳微說，市府的台中購物節APP每年在活動開始就出現登錄發票的狀況，購物節辦第三年，難道市府都無法從錯誤的經驗中學習？民眾反應登錄發票出現異常，點開台中購物節的最新評價，只剩下2.4的低分。

她指出，台中購物節APP總評分現在只剩下2.4分，有民眾在臉書抱怨客服電話打不進去，想請人解決發票登錄的問題卻無從處理，市府應排除最基本狀況應該要排除，而不是一再發生。

賴佳微抨擊，對於無法登錄發票的民眾而言，已經侵害到他們這幾次抽獎的權利，中獎的公平性受影響，市府應要求廠商解決民眾的問題，確保客服管道暢通，不是讓民怨繼續四起，卻只能四處在各大留言區裡客訴。

經發局指出，台中購物節APP若發票紀錄顯示狀態為「驗證中」，表示該發票已登錄APP，但為確保資料正確，需待店家將發票資訊回傳至財政部財政資訊中心驗證，才能轉入正式發票紀錄；據財政部規定，各店家須於48小時內回傳至財政部財資中心，發票驗證後即可參與抽獎。

市府感謝民眾熱烈參與台中購物節，由於近日進線詢問電話多，以致部分民眾暫時無法聯繫上客服，已請廠商改善客服流程。

經發局指出，台中購物節活動自即日起至12月9日，截至今日，購物節APP下載數已突破52萬，累積消費登錄金額更近2億元，歡迎大家到台中消費登錄、抽大獎。