大雨急促，市區重慶市場淹到腳踝，附近區居民直呼太扯。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市北濱外環道等地下道也因積水一度封閉。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

受到輕颱圓規颱風外圍環流影響，花蓮縣兩天出現豪大雨，雨勢來得又急又快，導致部份低窪地區發生積水，其中重慶市場溝仔尾附近積水嚴重，宛如變成了一條小河。市公所勘查發現，因雨勢急促，低窪地區污水系統爆管，導致污水自人孔蓋溢流淹水，積水逐漸退去，幸無釀意外。

「太扯了」！「我家門前有小河」，市場附近民眾說，已經很久沒有看到這樣的狀況，印象當中5年多前也曾淹過一次，由於地處低窪地區，溝仔尾過去一下豪雨，水會淹到胸部，近幾年只要抽水部分用好就不會有這個現象，積水也可以退得很快。

除了重慶市場附近，市區和平路、車站國聯地區、國福里石壁地區等低窪地區的道路積水，市區也發生地下排水箱涵滿出來，路面上的鑄鐵蓋子都冒出水來，北濱外環道等地下道也因積水一度封閉。

花蓮市公所相關課室先排除遭到強勁風勢吹落的樹枝，及倒伏的樹木造成交通受阻的狀況，也因間歇雨勢太大，發現市區低窪地區污水系統「爆管」，污水自人孔蓋溢流，多處傳出積淹水的狀況；另外在國福里防汛道路低窪處淹水，現場一輛小客車已被淹了半個車身，車主棄車脫險。

市長魏嘉賢表示，感謝公所同仁們辛勞，尤其清潔隊員冒著大雨滂沱，設法排除路面障礙。他表示，低窪地區因污水下水道爆管造成的積淹水，將會在天氣好轉後，請清潔隊派員前往進行環境消毒，確保市民健康，同時反映檢討花蓮污水下水道「爆管」現象。