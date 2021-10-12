性感網紅「美麗妄娜」以魔鬼身材和大方不造作的性格，獲得大票網友喜愛，更因拍攝「真理系列」得到「真理女神」封號，日前她在直播中遇到「大乾爹」抖內了90萬，要求她解開襯衫戳胸部，然而有女網友爆料，該名大乾爹對美麗妄娜出手闊綽，在和她的交往期間卻連1元都要計較。

美麗妄娜直播當天，先有一名乾爹抖內15萬要她倒立喝咖啡，接著又有一名粉絲「賴皮豬」抖內90萬，要求美麗妄娜解開襯衫戳一下自己胸部，美麗妄娜也實現他的願望，還多戳了幾下，讓直播間的氣氛沸騰到最高點，事後美麗妄娜也表示她不會收這筆錢，會捐出去做公益。

美麗妄娜應大乾爹要求戳胸。(圖/翻攝自美麗妄娜YouTube)

然而卻有網友爆料，她和賴皮豬交往3年期間，「小氣摳門到連1元，有沒有給他都要計較」，她直言對方家境不錯，又是年薪百萬工程師，但他們只要出去吃飯，就算她只多吃一點也要付錢，甚至請對方買飲料都規定要先給錢，後來她用小帳偷看才發現，男友竟抖內美麗妄娜將近100萬。

女網友大爆大乾爹賴皮豬的料。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，男方還在IG限時動態發文表示：「賴皮豬94拎北，反正老子股票有賺就隨便花而已啦」，讓原PO氣得大罵美麗妄娜，「到底為何男生都喜歡這種X子女，還會願意花大錢抖內？」貼文一出，不少網友都直呼男方太離譜，但也認為原PO莫名開噴很不妥，「妳跟妳前男友其實滿配的妳沒發現嗎？一個對自己女友小氣，一個說話不經大腦」