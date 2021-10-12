隨著車市回溫，汎德永業(2247)9月營收35.69億元，較上月增加26.85%，但年減11.31%；第三季合併營收99.2億元，受到本土疫情干擾，相較去年同期下滑3.96%；今年1-9月合併營收322.4億元，仍年增12.61%。展望第四季將持續有新車發表，公司看好成長動能。

隨著疫情趨緩，先前受疫情影響的遞延買氣也已開始發酵，綜觀9月份台灣新車市場創下近16年同期新高紀錄，整體新車市場較8月增長24.1%，汎德永業9月受惠新車持續到港，9月營收約35.7億元，較8月增加26.85%，今年前9月營收322.4億元，年增12.61%，均優於國內新車市場銷售表現。

汎德永業進一步指出，第三季雖有疫情因素干擾，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，且隨著疫情逐漸趨緩，銷售展示暨服務中心人流、訂單數、維修保養業績均已恢復疫情前的水準，目前進口車的配額供應穩定，新車供貨無虞，長年熱賣車款，如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等持續繳出亮眼銷售成績。

展望第四季，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，且汎德永業旗下銷售品牌於年底前都將陸續推出新車上市，包括BMW重磅車款iX豪華純電旗艦休旅車，長年熱銷車款X3、X4也都將於第四季推出全新改款，目前新車款預收單踴躍，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

汎德永業進一步指出，Porsche旗下Taycan全系列車款自推出以來話題度與買氣均相當高，主力車款Macan全新改款預計將於第四季抵港交車，再加上本月起BMW 與Porsche的2021年式新車也將陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，為第四季與明年初的新車銷售表現注入強心針，公司業績成長動能無虞。