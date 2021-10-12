基隆市政府111年度總預算籌編完成，歲入預算211.7億元，較去年減少3.7億，其中教科文支出最多。基隆市長林右昌表示，市府再次維持「0舉債」，預計今年底市債能降至76億元。

林右昌表示，本市111年度總預算歲入及歲出同額編列211.7億元，歲出預算較去年約減少1.74％，他解釋，主要今年是前瞻計畫預算高峰，另配合中央政府編列預算，推動公立高級中學以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫等，因此111年度預算相關補助收入及歲出經費相對減少4.46億元，但與109年度相比仍多了約11億元。

根據資料顯示，111年度歲出預算，若按政事別結構分析，其中以教育科學文化支出編列70.6億元為最高，占33.34％；另社會福利支出編列39億元，占18.44％，經濟發展支出編列28.2億元，占13.32％。

林右昌說，111年歲出預算主要項目，包括長期照顧十年2.0計畫，相關經費7.48億元；少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助，相關經費5.84億元；推動學校中央廚房計畫1.69億元；辦理國民中小學校舍耐震力評估及補強經費1.21億元；汙水下水道系統建設計畫-管線新建工程3.34億元等。

另外，林右昌指出，本市自104年度至109年度均維持「0舉債」，且債務餘額逐年下降，他提及，2014年底債務餘額為124.29億元，至2020年底債務餘額為77.25億元，明年仍維持債務零成長，預計今年底的市債將可降至76億元左右，讓基隆財政狀況逐漸好轉。