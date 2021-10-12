台語歌手謝宜君日前出席台灣、新加坡跨國線上開唱「歌台歡樂夜」直播秀，身為台灣歌手第一棒的線上開唱，吸引上萬名粉絲齊聚上線力挺，成為節目亮點，謝宜君心情激動、感動，忍不住含著淚水演出，加上因為疫情，2年未能造訪新坡，此刻感覺猶如站上新加坡的實體舞台般。

據了解，此次活動受邀合作的豪記唱片的歌手，包括金曲台語歌后朱海君等都將輪番驚喜登場，粉絲敬請期待。曾於一年內高達6次受邀造訪演出的謝宜君，表示：「新加坡是我的第二個家，粉絲的熱情，讓我每次都有著回到家的親切感。」因為疫情，兩年未能造訪新加坡演出，此次在攝影棚內跨國連線演唱，心情是激動的，她為了完美演出，一周內激瘦4公斤，從53公斤順利瘦到49公斤，謝宜君笑說疫情期間，演出都暫停，「在家吃太多了啦，怕粉絲認不出我了。」

謝宜君日前受邀參與跨國線上開唱，開心與粉絲互動。（豪記唱片提供）

謝宜君當天演出結束後，看到上萬粉絲熱情留言，她興奮：「大家的熱情穿越病毒的受限讓我感動，期待早日能與大家相聚。」「歌台歡樂夜」直播秀第二季節目，10月開始為期一個月，與豪記唱片合作，每周日晚上八點固定線上跨國開唱，當週四即公布神秘嘉賓。