駐德代表謝志偉在國慶日持「台灣獨立」布條拍照貼臉書惹議，今天更反嗆「我們手上所舉的你們的國旗，我們一邊舉一邊吐血啊！」，而總統府稱「尊重謝志偉代表的發言」。對此，國民黨立委鄭正鈐轟，蔡英文與謝志偉沆瀣一氣、狼狽為奸。

鄭正鈐表示，搞半天蔡英文在國慶演說的「國旗不見了，我們一起生氣」，全都是欺騙國人的花言巧語。中華民國的國旗被汙辱，總統府居然講得出「尊重」，這難道不是與謝志偉狼狽為奸，沆瀣一氣，根本就是與國賊國奸無異？

鄭正鈐指出，蔡英文在國慶演說時強調「國旗不見了，我們一起生氣」，但駐德代表謝志偉卻在國慶日當天舉「台灣獨立」旗幟拍照po臉書。

鄭正鈐強調，蔡英文還說，八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍。半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨。但謝志偉又在臉書上寫，「我們手上所舉的你們的國旗，我們一邊舉一邊吐血」。

鄭認為，謝志偉的「我們」、「你們」，直接打臉蔡英文的「沒有分省籍」、「也不會分政黨」。但蔡英文不但不生氣，總統府居然還回應「尊重謝志偉代表的發言」。

鄭正鈐怒轟，可見蔡英文與謝志偉兩人根本就是一搭一唱，更說明了蔡英文的國慶演說完全是欺騙，蔡英文根本就是要以中華民國毀中華民國。