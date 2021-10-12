澳洲雪梨南部一個濱海城鎮傳出駭人聽聞的動物虐殺案：兩名十多歲少年被控殺害14隻袋鼠，其中包括兩隻袋鼠寶寶。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，當地人9日在巴特曼灣（Batemans Bay）兩條不同道路上發現遭殺害的袋鼠，警方隨後展開調查。

新南威爾斯州（New South Wales）警方告訴BBC，這群袋鼠是被一輛汽車撞上，兩名17歲的男孩11日在鎮上落網。但警方未透露犯嫌的任何行凶動機。

這兩名少年被控魯莽毆打和殺害動物，將於下個月出庭。

根據新南威爾斯州法律，任何因虐待動物遭定罪的人，將面臨最高5年監禁和2萬2000澳幣（約新台幣45.5萬元）罰款。

這群死亡的袋鼠中有兩隻袋鼠寶寶，隔天當地居民發現了第3隻受傷的袋鼠寶寶。

新南威爾斯野生動物資訊、營救與教育服務中心（WIRES）表示，已將「唯一倖存的袋鼠寶寶收容照顧」。

該志工機構表示，對於這個靜謐濱海地區所發生的虐殺事件感到相當震驚。

皇家愛護動物協會（RSPCA）每年在澳洲平均調查約5萬起虐待動物投訴案件。