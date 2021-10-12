台灣基進立委陳柏惟罷免案，進入最後倒數11天階段，民進黨會不會挺陳柏惟，各界都在關注。據最新消息指出，有綠營地方人士表示，目前確定總統兼民進黨主席蔡英文不會以黨主席身份出席挺陳柏惟活動，綠營的最高決戰層級只會到台中地方黨部。若陳柏惟被罷免，將迫使綠營被陳柏惟拖下水。

立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

陳柏惟近一個月，陸續被媒體人爆出肇事逃逸和曾涉電子遊藝場賭博機台事件，都讓陳柏惟身陷更多爭議，其中陳柏惟過去贊成開放萊豬進口，曾在質詢時喊出讓香港人來台當兵、成立內交部，甚至於立法院6月18日三讀通過紓困4.0預算案，國民黨團提出的加購4000萬劑充足的國際認證疫苗等案，陳柏惟和民進黨團聯手反對，都讓爭議繼續延燒。

據《信傳媒》報導，有綠營地方人士說法指出，目前確定的是，蔡英文主席將不會以黨主席身份出席挺陳柏惟活動，綠營最高決戰層級只會到台中地方黨部。該人士續指，罷免案若最後演變成「藍綠對決」，綠營勢必將執政成敗與罷免陳柏惟綁在一起，屆時在基本盤藍大於綠的台中第二選區打成組織戰，反而對綠營不利。

亦有地方人士曾評估，國民黨前立委顏寬恒在當地能摧出的動員票至少可達6萬6千票，而此次罷免門檻，只要7萬3千多票就過關，差距僅6-7千票，為防止票數開太難看，目前中部新系將以蔡其昌為主控，英系則以綠委蔡易餘為策應，全力防止國民黨反撲。民進黨也做好最壞的打算和最積極的準備。

值得注意的是，《美麗島電子報》今（12日）公布罷免陳柏惟民調，結果顯示，有37.2%同意罷免，25.7%不同意，另20.9%表示不投票或投廢票，未明確回答的有16.2%；同時，有5成7受訪者表示會去投票，不會投票的為3成1，若將上述兩項數據交叉分析可發現，有同意罷免的民眾當中有8成8會去投票。

吳子嘉今於《美麗島》評論中指出，陳柏惟被罷免成功機率很高，但也不是沒有翻身的機會，然而只要出現一種情形，陳柏惟就得走人，那就是如果擁有超高民意支持度的盧秀燕對刪Q表態，那麼陳柏惟遭罷機率可說毫無懸念，將成定局。