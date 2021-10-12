圓規颱風為台灣北部、東半部地區帶來強大風雨，1名外送員昨日（11）送餐披薩時，將機車停在路邊，疑似等顧客取餐時將2個披薩盒與炸雞桶放在外送箱上，紙盒竟當場被強風「吹飛起來」，整盒披薩飛在空中、消失在畫面，影片被上傳至抖音引發討論，網友笑說「請到地板取餐」、「直接變在地美食」。

今年第18號颱風「圓規」強大外圍環流造成北部、東半部地區強風驟雨，驚人風雨量讓各地頻傳災情，而未宣布停班停課的縣市仍有外送服務，就有1名外送員昨（11日）在抖音（Tik Tok）PO出1段6秒影片，影片中該外送員停在路邊，外送箱外疊放了2盒大小披薩盒與1個炸雞桶，之後突然颳起1陣強風引發悲劇。

外送員送餐披薩時，將機車停在路邊，疑似等顧客取餐時將2個披薩盒與炸雞桶放在外送箱上，紙盒竟當場被強風「吹飛起來」，整盒披薩飛在空中。（翻攝自抖音）

影片中疊在最上方的炸雞桶先是摔到機車腳踏板處，接著2個披薩盒就遭強風吹起、當場「飛起」，該外送員當下發現時雖急忙搶救，卻已來不及，紙盒早已吹到不知去處，他慌亂奔跑，看似相當無奈；其他網友留言說，「自動送上陽台取餐」、「請問我的餐點呢？被風吹走了」、「您的餐點已在『路上』」、「在地美食已飛走」。

圓規颱風僅發海警，但從昨天(11日)到今天宜花東及雙北風強雨大，各地頻傳淹水、坍方、路樹倒塌、土石崩落等災情，被網友封為今年最有感、最強颱風，比之前發陸警的強颱燦樹還厲害。對此氣象局解釋，圓規位處季風低壓帶中，周圍環流大，加上北邊剛好有高壓通過，造成台灣附近的環境風力偏強、外圍雲帶發展旺盛，因此風雨特別大。