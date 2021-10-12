瑞莎為韻律體操一路上努力不懈 用愛栽培學生 影片中絕美身影感動無數網友。（點睛品提供）

瑞莎配戴點睛品Infini Love Diamond。（點睛品提供）

瑞莎與先生兩人同心互相支持，瑞莎在愛與支持之下，有了更多的力量追求自己的夢想，而能為愛昇華自己。（點睛品提供）

點睛品今年邀請瑞莎詮釋點睛品旗下最璀璨的鑽石Infini Love Diamond，藉由其自身對於韻律體操的熱愛以及從不放棄，持續栽培後進的毅力跟愛，將Infini Love Diamond的精神透過網路影片傳達給更多人，許多網友看完影片紛紛表示超感動，主角瑞莎本人第一次看到影片都表示感動得哭了。

影片中不僅出現許多瑞莎的學生一起演出，瑞莎還挺著３個月大的孕肚親身上陣，表演韻律體操的標準動作，敬業精神搭配絕美身影，正如同影片中所演繹的“盡情展現最出色、更耀眼的自己”，同時精準表達出瑞莎為韻律體操奉獻的精神「堅持初心，為愛昇華」，如同點睛品Infini Love Diamond最閃耀動人的無限光芒。

點睛品Infino Love Diamond是根據嚴苛的準則， 為集團｢周生生美鑽｣中最高級別的鑽石品牌，世上只有0.03％的鑽石才可成為 Infini Love Diamond。天然條件的優質，加上後天工匠的巧心打磨，使得Infini Love Diamond能夠突破一般人認知的比例、對稱、磨光3EX(Excellent)車工標準，而展現無比清晰的八心八箭八角星，讓鑽石光芒一再昇華，達到3EX PLUS的極致璀璨。

如此追求卓越的精神恰恰如同本次影片主角瑞莎在韻律體操的世界中不斷昇華自己，從選手成為教練，憑藉著一顆充滿愛的心，有如打磨鑽石的工匠，訓練著每位小小選手們，希望他們有一天可以站上奧運舞台，閃耀自身光芒的同時彷彿也是替自己完成了夢想。

與點睛品開始合作之初，瑞莎便提到，現在自己一面工作一面訓練小朋友體操，同時還在學校讀書進修，當眾人都很驚訝她怎麼能夠做這麼多事情時，她帶著迷人笑容表示，「我來到台灣以後獲得了很多很多的愛，就是這些愛讓我覺得我充滿了力量，可以做很多事情，我也有很多想要做的事情，謝謝我的先生跟家人都支持我去做。影片中後段更悄悄出現了一位神秘嘉賓，原來就是瑞莎的先生Mike本人，依偎在先生身邊的瑞莎笑起來特別甜美，配戴的鑽飾更顯閃閃發光。

和先生手牽手的瑞莎配戴點睛品 PROMESSA 同心結18K玫瑰金鑽石頸鍊(以Inifini Love Diamond 鑲嵌)以及點睛品 PROMESSA 同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指(以Inifini Love Diamond 鑲嵌)，同心結鑽石戒指將代表姻緣的紅線化作18K玫瑰金，編織同心繩結，猶如月老為一對新人牽繫紅線，是永結同心、浪漫迷人的愛情象徵。簡約的四爪單鑽設計，令主石的明亮光澤更顯華麗。真分色工藝讓玫瑰金與白金的美麗對比，更添優雅。同心結有永結同心的意思，代表一生一世，訂結終生的承諾。同心結系列的寓意恰如瑞莎與Mike的感情，兩人同心互相支持，瑞莎在愛與支持之下，有了更多的力量追求自己的夢想，而能為愛昇華自己。