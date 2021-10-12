李宓推出數位EP《出嫁》好事成雙，即將在11月誕下雙胞胎兒子，第三波主打歌〈原來在身邊〉是李宓親自作詞，更將婚紗照剪成〈原來在身邊〉音樂錄影帶，要讓所有粉絲一同見證她的幸福喜悅。當時拍攝婚紗照時，李宓還未懷孕，但遠赴中南部出外景，在烈陽下曝曬一整天，讓她差點中暑，但她絲毫不以為苦，越拍越起勁，尤其婚紗照以夫妻兩人同是台大戲劇系科班背景，打造戲劇化元素的婚紗照，令人耳目一新。

李宓和老公巧思將婚紗照剪成〈原來在身邊〉MV。（法國巴黎/法國巨星提供）

快樂新娘李宓高唱〈出嫁〉，身為準媽媽的她更靈機一動將婚紗照剪成新歌〈原來在身邊〉音樂錄影帶，除了美照之外，還將李宓與老公共同的學養、興趣Cosplay加入婚紗照當中，變換歐式宮廷風、古典中國風、在軍艦上拍攝的海軍風等不同造型，自然甜蜜的互動見證了兩人的愛情，透過MV將這份幸福感分享給大家。

李宓表示：「我一直都超愛演戲，老公跟我都畢業於戲劇系，兩人都是演員，我演電影、他脫口秀，所以想到可以一起拍劇照感的婚紗。」對於終身大事，小倆口都非常重視，光是攝影團隊就規劃了三家，分別是唯美浪漫路線的「法國巴黎」，「法國巨星」則是劇照感的特別風格，此外，「原本已訂好到峇厘島舉辦婚禮，想說都已經在海外了，就再拍一組吧！有預計租駱駝拍海灘自然風的婚照，可惜因疫至今遙遙無期。」

雖然去年拍攝婚紗時李宓還沒懷孕，但緊湊的時程絲毫不輕鬆，她說因為要去台南出外景，凌晨2點就要出發，在車上不好睡，凌晨5點一抵達就開始化妝，準7點開始拍攝，她苦笑：「然後還要穿著很重的婚紗爬山涉水、曬一整天太陽，整個瀕臨中暑邊緣，我一直拼命喝水、邊拍還邊打瞌睡！」拍攝時最難忘的是，「穿白紗下湖中拍攝時，湖裡全都是蝌蚪，起來時我的裙子裡也全都是蝌蚪，弄了好久才把他們都放回水裡。」

歷經一場讓她發抖的蟲蟲大戰，雖然心驚，但善良的李宓很細心又努力的在同事幫忙下，把蝌蚪悉數放回水中，而老公也讓她相當滿意，雖然172公分高又有逆天長腿的李宓比新郎倌高五公分，她必須一整天半蹲或劈腿，才能靠在老公肩膀和胸口上小鳥依人。「但劇照風格的部分，老公就發揮長才，很會演也很配合，相當不錯！」被問給心愛老公打幾分，她開心說：「綜合起來有80分喔！」李宓〈原來在身邊〉MV 今（12日）晚6點在李宓YouTube官方頻道播出。

李宓和老公巧思將婚紗照剪成〈原來在身邊〉MV。（法國巴黎/法國巨星提供）

李宓和老公巧思將婚紗照剪成〈原來在身邊〉MV。（法國巴黎/法國巨星提供）