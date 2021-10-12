臺灣基進黨立委陳柏惟近日爭議不斷，針對刪Q總部抨擊他截至今年9月，光是上節目的時間就高達近170小時，比用來問政的時間還長，陳柏惟對此反駁表示，若跟國民黨籍市議員徐巧芯、葉元之相較，「他們黨內要自清的人應該更多」。

刪Q總部抨擊，陳柏惟截至9月前，光是上政論節目的時間就高達近170小時、總計登臺次數近100次，若加上高鐵車程等時間，他花了約400小時上節目，這些時間若用來服務地方，就不必因面臨罷免、而要以苦行的方式步行100小時。

刪Q總部還統計，陳柏惟上政論節目的次數包括：94要客訴13次、前進新臺灣6次、辣新聞152、臺灣最前線16次、新臺灣加油7次、我是救星1次、鄉民大會2次、品觀點1次、全民星攻略1次、超級紅人榜1次等，另外還有網路節目及電臺都沒列入，也難怪之前陳在座談會時會說到「媽媽只能在電視上看到我」。

陳柏惟對此回應說，如果跟前立委比起來，他上節目的時間可能比較長，但若與國民黨市議員徐巧芯等人相較，他們（國民黨）黨內要自清的人比他多更多。

而針對外界盛傳這次罷免應該採熱戰還是冷戰策略？陳柏惟說，從罷免第1天，基進黨與他就沒有覺得有冷戰的空間，且在僅剩2周的時間將所有部隊集中起來，要讓大家覺得是熱戰，「都已經打到我身上，指名道姓這是不可避的一站，還要我冷戰，這是不合理的」。